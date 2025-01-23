حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في شمال ووسط البلاد، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا يصبح الجو باردا مع فرصة لبعض الزخات المطرية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي.

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ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في شمال ووسط البلاد، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا يصبح الجو باردا مع فرصة لبعض الزخات المطرية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض الفترات.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقراً في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.