حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

من المتوقع أن تبقى فرصة الهطول المطري متواصلة، اليوم الجمعة، لكن بشكل أضعف.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويسود جو غائم جزئيا خلال النهار ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة. وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض الفترات.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلاً للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلاً يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاث درجات مئوية. ويسود جو غائم جزئيا في النهار ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

الاثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل العام. ويسود جو مشمس إلى غائم جزئيا في النهار. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.