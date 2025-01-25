حالة الطقس: غائم جزئيًا والحرارة فوق معدلاتها

حتى يوم الأربعاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار، ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق.

يكون الطقس باردًا خلال ساعات نهار اليوم، السبت، مع تسجيل ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وباردًا بشكلٍ لافت بقية الأوقات، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

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الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بقليل، ويكون الطقس باردًا نهارًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة من المطر في مناطق محدودة.



الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار، وباردًا بشكلٍ لافت خاصة فوق الجبال ليلاً، ويحتمل نهارًا هطول زخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق.



الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا يتحول إلى غائم بسحب عالية وباردًا خلال ساعات النهار وأكثر برودة خلال ساعات المساء والليل.



الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا بسحب متوسطة وعالية خلال ساعات النهار فوق الجبال باردًا نسبيًا في بقية المناطق، وأكثر برودة مساءً وليلاً.