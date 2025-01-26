حالة الطقس: أجواء باردة حتى الثلاثاء

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. واعتبارا من ساعات المساء والليل، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

واعتبارا من ساعات المساء والليل، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئيا نهارا مع جو دافئ خاصة في فترة الظهيرة مع أجواء مشمسة بالعموم.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بأكثر من 5 درجات مئوية، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا بالنهار.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئيا بالنهار مع جو دافئ ومعتدل نسبيا وأجواء مشمسة بالعموم، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.