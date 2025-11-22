حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة فوق معدلاتها

أجواء حارة نسبيًا حتى مساء الاثنين حيث يتوقع هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة في بعض المناطق ثم يعود ويطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع توقف فرص الأمطار.

يبقى الطقس، اليوم السبت، مستقرًا وحارًا نسبيًا نهارًا في أغلب مناطق البلاد، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4-5 درجات، ويستمر نشاط الرياح الشرقية التي تزيد الإحساس بالبرودة.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء صافية حارة نسبيًا في معظم المناطق نهارًا، وباردة نسبيًا صباحًا وليلاً، وتنشط الرياح الجافة.

الاثنين: لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات منتصف النهار، وخلال ساعات المساء والليل تزداد الأجواء برودة، ويبدأ هطول أمطار متفرقة في أغلب المناطق، وتهب رياح نشطة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا نهارًا، وتسقط أمطار متفرقة في أغلب المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردًا وتتوقف فرص الأمطار.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة خلال ساعات النهار فوق الجبال معتدلاً في بقية المناطق، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.

تحذيرات:

- تنشط رياح شرقية جافة على فترات منتصف ونهاية الأسبوع.

- ترتفع نسبة التلوث في الأجواء على فترات نتيجة الغبار المحمول مع الرياح الجافة.