حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الأحد، مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء صافية حارة نسبيًا في معظم المناطق .

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الأحد، مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء صافية حارة نسبيًا في معظم المناطق نهارًا، وباردة نسبيًا صباحًا وليلاً، وتنشط الرياح الجافة.

وفي يوم الاثنين، لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات منتصف النهار، وخلال ساعات المساء والليل تزداد الأجواء برودة، ويبدأ هطول أمطار متفرقة في أغلب المناطق، وتهب رياح نشطة.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا نهارًا، وتسقط أمطار متفرقة في أغلب المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردًا وتتوقف فرص الأمطار.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة خلال ساعات النهار فوق الجبال معتدلاً في بقية المناطق، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.

وتنشط رياح شرقية جافة على فترات منتصف ونهاية الأسبوع. وترتفع نسبة التلوث في الأجواء على فترات نتيجة الغبار المحمول مع الرياح الجافة.