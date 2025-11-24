حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة تستمر حتى الثلاثاء

اعتبارا من ساعات المساء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتتهيأ الفرصة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وجافا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتبارا من ساعات المساء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتتهيأ الفرصة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول في ساعات المساء إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدها السنوي.

خلال ساعات الصباح يستمر الطقس خريفيا معتدلا مع حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، بينما يسود جو معتدل في الأغوار.

ومع المساء يتحول الطقس إلى بارد نسبيا إلى بارد في جميع المناطق، خصوصا في المرتفعات والمناطق الشرقية، ويكون أكثر برودة خلال ساعات الليل والفجر.

أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ استقرار على درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويسود خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئيا في مختلف المناطق، بينما يبقى هادئا وصيفيا في المناطق الغورية.

مع ساعات الليل، يتحول الطقس إلى بارد في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة أيضا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئي في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما يسود جو حار نسبيا في المناطق الغورية.

مع ساعات الليل يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.

في يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة مستقرة دون تغير يذكر، ويكون الطقس خلال ساعات النهار خريفيا معتدلا في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.