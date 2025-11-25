حالة الطقس: جو خريفي مع زخات متفرقة من الأمطار

خلال ساعات الصباح يستمر الطقس خريفيا معتدلا مع حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، بينما يسود جو معتدل في الأغوار.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدها السنوي.

ومع المساء يتحول الطقس إلى بارد نسبيا إلى بارد في جميع المناطق، خصوصا في المرتفعات والمناطق الشرقية، ويكون أكثر برودة خلال ساعات الليل والفجر.

أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ استقرار على درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويسود خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئيا في مختلف المناطق، بينما يبقى هادئا وصيفيا في المناطق الغورية.

مع ساعات الليل، يتحول الطقس إلى بارد في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة أيضا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئي في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما يسود جو حار نسبيا في المناطق الغورية.

مع ساعات الليل يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة مستقرة دون تغير يذكر، ويكون الطقس خلال ساعات النهار خريفيا معتدلا في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.