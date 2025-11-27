حالة الطقس: أجواء دافئة في نهاية الأسبوع

يستمر خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئي في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما يسود جو حار نسبيا في المناطق الغورية.مع ساعات الليل يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، بالساحل.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام دافئا إلى حار نسبي وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويستمر خلال النهار طقس خريفي معتدل وغائم جزئي في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما يسود جو حار نسبيا في المناطق الغورية.

مع ساعات الليل يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خلال ساعات النهار خريفيا معتدلا في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة، وإن بدرجة أقل، في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويستمر الطقس خريفيا معتدلا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، بينما يسود طقس شديد الاعتدال في السهول، وحار نسبيا في الأغوار. وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية.

مع ساعات الليل، يصبح الجو باردا في مختلف المناطق الجبلية، ويميل للبرودة في السهول والسواحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس خريفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار. ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية التي قد تترافق مع زخات متفرقة من الأمطار.

وفي ساعات الصباح الباكر والفجر، يسود طقس بارد بشكل لافت، قبل أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال النهار. أما ليلا، فيسود جو بارد في مختلف المناطق الجبلية، ويكون أقل برودة في السهول والسواحل.

وفي يوم الإثنين، تسود أجواء خريفية بامتياز، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو أربع درجات مئوية، فيما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في جميع المناطق، وباردا بشكل لافت في المناطق الجبلية، بينما تكون البرودة أخف نسبيا في السهول والسواحل. كما تنشط رياح شرقية جافة أحيانا، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

ويوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو خريفيا ودافئا نسبيا خلال ساعات النهار، فيما يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة ليلا، لتسود أجواء باردة في مختلف المناطق. وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لشهر كانون الأول بنحو أربع درجات مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا بشكل واضح في المناطق الجبلية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في باقي المناطق.