حالة الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

تشهد البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة أجواء خريفية مائلة للدفء نهارًا وباردة ليلًا، مع ارتفاع تدريجي فوق المعدل السنوي يصل إلى أربع درجات مئوية، وتظهر الغيوم وتزداد فرص تساقط الأمطار خاصة يوم الأحد.

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي معتدل في الجبال، شديد الاعتدال في السهول، وحار نسبيًا في الأغوار. وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو ثلاث درجات. وخلال ساعات الليل يصبح الجو باردًا في المناطق الجبلية ومائلًا للبرودة في السهلية والساحلية.

أما غدًا الأحد فلا يطرأ تغير يُذكر على الحرارة، ويسود طقس خريفي غائم جزئيًا، مع تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية التي قد تجلب زخات محلية من الأمطار. صباحًا يسود جو بارد بشكل لافت قبل أن ترتفع درجات الحرارة نهارًا، بينما يعود الطقس ليصبح باردًا ليلًا في مختلف المناطق.

وفي الإثنين تستمر الأجواء الخريفية الدافئة نهارًا، وتسجل درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو أربع درجات، وتظهر كميات من السحب العالية والمتوسطة. وخلال ساعات الليل تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، مع رياح شرقية جافة تنشط أحيانًا، فيما تكون أقل برودة في السواحل والسهول.