حالة الطقس: اضطرابات جوية حتى الثلاثاء

من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، إذ تتهيأ الفرصة تدريجيا خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات الصباح الباكر والفجر، يسود طقس بارد بشكل لافت، قبل أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال النهار. أما ليلا، فيسود جو بارد في مختلف المناطق الجبلية، ويكون أقل برودة في السهول والسواحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعية، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في جميع المناطق، وباردا بشكل لافت في المناطق الجبلية، بينما تكون البرودة أخف نسبيا في السهول والسواحل.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة ليلا، لتسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا بشكل واضح في المناطق الجبلية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يسود طقس خريفي دافئ نسبيا خلال النهار، مع سماء غائمة جزئيا، ودرجات حرارة أعلى من المعدل السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر بحوالي 3 درجات مئوية.

ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، مع تدن واضح في درجات الحرارة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على الأحوال الجوية، مع استمرار الطقس الخريفي الدافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا. تستمر درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء.