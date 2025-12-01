حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

تبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في جميع المناطق، وباردا بشكل لافت في المناطق الجبلية، بينما تكون البرودة أخف نسبيا في السهول والسواحل.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة ليلا، لتسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا بشكل واضح في المناطق الجبلية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يسود طقس خريفي دافئ نسبيا خلال النهار، مع سماء غائمة جزئيا، ودرجات حرارة أعلى من المعدل السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر بحوالي 3 درجات مئوية.

ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، مع تدن واضح في درجات الحرارة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على الأحوال الجوية، مع استمرار الطقس الخريفي الدافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا. تستمر درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء.

يوم الجمعة، تستقر درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ويبقى الطقس خريفيا معتدلا نهارا مع ظهور كميات من السحب. وخلال ساعات الليل يصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية، ويميل للبرودة بدرجة أخف في السهول والساحل.

وفي يوم السبت، لا يطرأ أي تغير واضح على درجات الحرارة، ويسود نهار خريفي غائم جزئيا.

وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من المطر فجرا وصباحا، مع طقس بارد ولافت في تلك الساعات، قبل أن تميل الحرارة للارتفاع تدريجيا خلال النهار. ليلا يعود الطقس باردا في الجبال والسهول والساحل.

أما في يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيا مائلا للبرودة خصوصا في المناطق الجبلية، بينما يسود جو معتدل في السهول والساحل، ودافئ نسبيا في الأغوار.

تبقى احتمالات هطول زخات مطر واردة. وفي الليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في الجبال، وأقل برودة في بقية المناطق.