حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة نسبيا

يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة ليلا، لتسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا بشكل واضح في المناطق الجبلية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في باقي المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يسود طقس خريفي دافئ نسبيا خلال النهار، مع سماء غائمة جزئيا، ودرجات حرارة أعلى من المعدل السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر بحوالي 3 درجات مئوية.

ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، مع تدن واضح في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الخريفي الدافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا. تستمر درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تستقر درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ويبقى الطقس خريفيا معتدلا نهارا مع ظهور كميات من السحب. وخلال ساعات الليل يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، ويميل للبرودة بدرجة أخف في السهول والساحل.

وفي يوم السبت، لا يطرأ أي تغير واضح على درجات الحرارة، ويسود نهار خريفي غائم جزئيا.

وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من المطر فجرا وصباحا، مع طقس بارد ولافت في تلك الساعات، قبل أن تميل الحرارة للارتفاع تدريجيا خلال النهار. ليلا يعود الطقس باردا في الجبال والسهول والساحل.

أما في يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيا مائلا للبرودة خصوصاً في المناطق الجبلية، بينما يسود جو معتدل في السهول والساحل، ودافئ نسبيا في الأغوار.

تبقى احتمالات هطول زخات مطر واردة. وفي الليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في الجبال، وأقل برودة في بقية المناطق.