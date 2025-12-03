حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة نسبيا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع سماء غائمة جزئيا، ودرجات حرارة أعلى من المعدل السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر بحوالي 3 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس خريفي دافئ نسبيا خلال النهار، ويكون الجو، غائما جزئيا وباردا نسبيا.

ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، مع تدن واضح في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الخريفي الدافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا.

وتستمر درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا الى حار نسبيا.

ويبقى الطقس خريفيا معتدلا نهارا مع ظهور كميات من السحب. وخلال ساعات الليل يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، ويميل للبرودة بدرجة أخف في السهول والساحل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لا يطرأ أي تغير واضح على درجات الحرارة، ويسود نهار خريفي غائم جزئيا.

وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من المطر فجرا وصباحا، مع طقس بارد ولافت في تلك الساعات، قبل أن تميل الحرارة للارتفاع تدريجيا خلال النهار. ليلا يعود الطقس باردا في الجبال والسهول والساحل.

أما في يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيا مائلا للبرودة خصوصا في المناطق الجبلية، بينما يسود جو معتدل في السهول والساحل، ودافئ نسبيا في الأغوار.

وتبقى احتمالات هطول زخات مطر واردة. وفي الليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في الجبال، وأقل برودة في بقية المناطق.