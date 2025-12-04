حالة الطقس: أجواء دافئة نسبيا حتى السبت

تكون درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الخريفي الدافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا.

وتستمر درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجبلية، مع غيوم جزئية في السماء.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا إلى حار نسبيا.

ويبقى الطقس خريفيا معتدلا نهارا مع ظهور كميات من السحب. وخلال ساعات الليل يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، ويميل للبرودة بدرجة أخف في السهول والساحل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لا يطرأ أي تغير واضح على درجات الحرارة، ويسود نهار خريفي غائم جزئيا.

وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من المطر فجرا وصباحا، مع طقس بارد ولافت في تلك الساعات، قبل أن تميل الحرارة للارتفاع تدريجيا خلال النهار. ليلا يعود الطقس باردا في الجبال والسهول والساحل.

وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيا مائلا للبرودة خصوصا في المناطق الجبلية، بينما يسود جو معتدل في السهول والساحل، ودافئ نسبيا في الأغوار.

وتبقى احتمالات هطول زخات مطر واردة. وفي الليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في الجبال، وأقل برودة في بقية المناطق.