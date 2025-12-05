حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة نهارًا وباردة ليلًا مع احتمال زخات مطر محلية

تتواصل الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا في مختلف المناطق، فيما يطرأ انخفاض ليلي على درجات الحرارة، مع احتمالية تساقط زخات محلية من المطر ابتداءً من يوم السبت.

تتوقّع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على حالها، ويستمر الطقس خريفياً معتدلاً خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب. أما ليلاً، فيكون الجو بارداً في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية ولكن بشكل أقل نسبياً.

السبت: لا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي غائم جزئياً خلال النهار. وتكون الفرصة مهيّأة لتساقط زخات من الأمطار في أجواء باردة بشكل لافت، قبل أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً في ساعات النهار. أمّا ليلاً، فيسود طقس بارد في جميع المناطق، وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خريفياً بارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس معتدل نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، ودافئ نسبياً في المناطق الغورية. وتبقى الفرصة واردة لتساقط أمطار خلال بعض الفترات، خاصة في شمال البلاد ومناطق مختلفة من الوسط. وليلاً، يصبح الجو منعشاً إلى بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، وأقل برودة في باقي المناطق.

الإثنين: لا يطرأ تغير يُذكر على الأجواء، وتبقى درجات الحرارة على حالها. ويسود طقس خريفي دافئ نسبياً ومشمس نهاراً، وبارد ليلاً مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

ليلاً، يصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية، وكذلك الحال في المناطق السهلية والساحلية.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ويسود طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً، مع تساقط الأمطار من حين لآخر. وفي المساء، يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد في كافة المناطق، وخاصة الجبلية، ويشتد البرد خلال ساعات الليل والفجر الباكر.

الأربعاء: تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. ويسود طقس بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع تساقط أمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد على فترات، تتخللها هبات رياح قوية أحياناً. وفي المساء، يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد في مختلف المناطق، وخاصة الجبلية، وتشتد البرودة خلال ساعات الليل والفجر الباكر.