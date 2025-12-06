حالة الطقس: أجواء خريفية.. غائم جزئيا مع فرص لزخات الأمطار وبرودة لافتة فجرا وليلا

السبت: أوضح المرصد أن لا تغيير يُذكر سيطرأ على درجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي غائم جزئياً نهاراً، مع فرصة مهيئة لتساقط زخات من الأمطار في عدة مناطق. ويسود فجر السبت وصباحه جو بارد بشكل لافت قبل أن ترتفع الحرارة

ذكر المرصد الجوي أن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بأجواء خريفية متقلبة تتراوح بين الغيوم الجزئية وفرص متكررة لتساقط الأمطار، إضافة إلى انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة.

السبت: أوضح المرصد أن لا تغيير يُذكر سيطرأ على درجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي غائم جزئياً نهاراً، مع فرصة مهيئة لتساقط زخات من الأمطار في عدة مناطق. ويسود فجر السبت وصباحه جو بارد بشكل لافت قبل أن ترتفع الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار. ليلاً، يصبح الجو بارداً في الجبال والسهل والساحل، وتبقى الفرصة قائمة لهطول أمطار متفرقة.

الأحد: ووفق المرصد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي بارد نسبياً في الجبال، مقابل أجواء معتدلة في السهول والساحل، ودافئة نسبياً في الأغوار. وتبقى فرصة الأمطار واردة خلال بعض الفترات خاصة في شمال البلاد ومناطق من الوسط. ليلاً، يتحول الطقس إلى منعش ثم بارد نسبياً خصوصاً في المناطق الجبلية.

الإثنين: وأشار المرصد إلى أن الأجواء لن يطرأ عليها تغير ملحوظ، مع بقاء درجات الحرارة على حالها. ويسود طقس خريفي دافئ نسبي ومشمس نهاراً، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل واضح، ليصبح الجو بارداً في مختلف المناطق بما فيها الجبلية والسهول والساحل.