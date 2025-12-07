حالة الطقس: البلاد تستقبل أسبوعا شتويا مضطربا

حذرت دائرة الأرصاد من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.

تشهد البلاد هذا الأسبوع سلسلة من التقلبات الجوية والمنخفضات، تبدأ، اليوم الأحد، بطقس غائم جزئيا إلى غائم وبارد نسبيا، مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويغلب الطقس الخريفي البارد على المناطق الجبلية، فيما يبقى معتدلا نسبيًا في السهول والساحل ودافئًا في الأغوار، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الإثنين، يستمر التراجع الحراري، حيث يبقى الجو غائما جزئيا وباردا، مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة شمال البلاد.

وتكون الأجواء مشمسة نسبيا ودافئة نهارا، مقابل برودة واضحة ليلا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا يميل إلى البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا خلال النهار، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر. وفي ساعات المساء، يزداد البرد في مختلف المناطق، ولا سيما الجبلية، لتسود أجواء أكثر برودة خلال الليل والفجر المبكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الأربعاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي شامل ترافقه جبهة هوائية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، مع تساقط الأمطار على فترات في مختلف مناطق الشمال والوسط، تتخللها أحيانا هبات رياح قوية وزخات غزيرة.

ومع المساء، يشتد الشعور بالبرودة في جميع المناطق، خاصة الجبلية، لتصبح الأجواء أكثر برودة خلال ساعات الليل والفجر المبكر.

وفي يوم الخميس، يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسود أجواء شتوية باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق.

وتبقى الرياح نشطة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، مع التحذير من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ومع حلول الليل، تزداد البرودة بشكل واضح، وتستمر الأمطار في الهطول خلال ساعات الليل والفجر.

