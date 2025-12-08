حالة الطقس: أجواء غائمة وبادرة نسبيا

تكون الأجواء مشمسة نسبيا ودافئة نهارا، مقابل برودة واضحة ليلا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية والساحلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر التراجع الحراري، اليوم الإثنين، حيث يبقى الجو غائما جزئيا وباردا، مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة شمال البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتكون الأجواء مشمسة نسبيا ودافئة نهارا، مقابل برودة واضحة ليلا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا يميل إلى البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيًا خلال النهار، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر. وفي ساعات المساء، يزداد البرد في مختلف المناطق، ولا سيما الجبلية، لتسود أجواء أكثر برودة خلال الليل والفجر المبكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأربعاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي شامل ترافقه جبهة هوائية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، مع تساقط الأمطار على فترات في مختلف مناطق الشمال والوسط، تتخللها أحيانا هبات رياح قوية وزخات غزيرة.

ومع المساء، يشتد الشعور بالبرودة في جميع المناطق، خاصة الجبلية، لتصبح الأجواء أكثر برودة خلال ساعات الليل والفجر المبكر.

وفي يوم الخميس، يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسود أجواء شتوية باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق.

وتبقى الرياح نشطة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، مع التحذير من احتمال تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ومع حلول الليل، تزداد البرودة بشكل واضح، وتستمر الأمطار في الهطول خلال ساعات الليل والفجر.

وحذرت دائرة الأرصاد من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.