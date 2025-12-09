حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا خلال النهار، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر. في ساعات المساء، يزداد البرد في مختلف المناطق، ولا سيما الجبلية، لتسود أجواء أكثر برودة خلال الليل والفجر المبكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا يميل إلى البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا خلال النهار، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر.

وفي ساعات المساء، يزداد البرد في مختلف المناطق، ولا سيما الجبلية، لتسود أجواء أكثر برودة خلال الليل والفجر المبكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأربعاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي شامل ترافقه جبهة هوائية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، مع تساقط الأمطار على فترات في مختلف مناطق الشمال والوسط، وتكون غزيرة أحيانا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.

ومع المساء، يشتد الشعور بالبرودة في جميع المناطق، خاصة الجبلية، لتصبح الأجواء أكثر برودة خلال ساعات الليل والفجر المبكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة، والبحر مائج.

وفي يوم الخميس، يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسود أجواء شتوية باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتبقى الرياح نشطة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، مع التحذير من احتمال تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ومع حلول الليل، تزداد البرودة بشكل واضح، وتستمر الأمطار في الهطول خلال ساعات الليل والفجر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، والبحر مائج.

وفي يوم الجمعة، يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، وتبقى درجات الحرارة منخفضة، بحيث يسود طقس شتوي بارد وماطر على فترات في معظم المناطق.

وتستمر الرياح نشطة، مع التحذير من احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

ليلا، يزداد الجو برودة مع استمرار تساقط الأمطار بشكل متقطع، بالتزامن مع تراجع واضح في قوة المنخفض الجوي.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس شتويا باردا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار في مختلف المناطق الجبلية والسهلية، مع بقاء الحرارة أدنى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية.

ليلا، يتحول الجو ليصبح أكثر برودة في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.