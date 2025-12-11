حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد

تبقى الرياح نشطة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، مع التحذير من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ومع حلول الليل، تزداد البرودة بشكل واضح، وتستمر الأمطار في الهطول خلال ساعات الليل والفجر.

يتوقع الراصد الجوي أن يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الخميس، وتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسود أجواء شتوية باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة، والبحر مائج.

وفي يوم الجمعة، يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، وتبقى درجات الحرارة منخفضة، ليبقى الجو باردا وماطرا وعاصفا، وتستمر الأمطار الغزيرة المصحوبة أحيانا بعواصف رعدية وتساقط البرد.

وتستمر الرياح نشطة، مع التحذير من احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

ليلا، يزداد الجو برودة مع استمرار تساقط الأمطار بشكل متقطع، بالتزامن مع تراجع واضح في قوة المنخفض الجوي.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية مع هبات قوية تصل إلى نحو 50 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس شتويا باردا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار في مختلف المناطق الجبلية والسهلية، مع بقاء الحرارة أدنى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية.

ليلا، يتحول الجو ليصبح أكثر برودة في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.