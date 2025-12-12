حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد

يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم، مع طقس بارد وماطر وعواصف متفرقة، ورياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة. وتحذر الأرصاد من تشكل السيول والانزلاقات، خاصة في المناطق المنخفضة والوديان.

يتواصل تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الجمعة، وتبقى درجات الحرارة منخفضة، ويستمر الطقس باردًا، ماطرًا، وعاصفًا، مع تواصل هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة أحيانًا بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَد.

كما تستمر الرياح بالنشاط، وسط تحذيرات من احتمال تشكّل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

ليلًا، يزداد الطقس برودة مع استمرار تساقط الأمطار بشكل متقطع، بالتزامن مع تراجع واضح في قوة المنخفض الجوي.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية، مع هبّات قوية تصل سرعتها إلى نحو 50 كم/ساعة، ويكون البحر مائجًا.

أما يوم السبت، فيُتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس شتويًا باردًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والسهلية، مع بقاء الحرارة أدنى من معدّلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

ليلًا، يتحوّل الطقس ليُصبح أكثر برودة في المناطق الجبلية، وكذلك في السهول والسواحل.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من مخاطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي.