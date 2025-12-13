حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وأمطار متفرقة

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيقة متفرقة في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، والطقس يبقى باردًا نسبيًا إلى بارد، وغائمًا جزئيًا، وخلال ساعات المساء والليل، باردًا بوجه عام.

الاثنين: تتأثر البلاد بكتلة هوائية رطبة وباردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على فترات في مختلف المناطق خاصة في ساعات الظهيرة والمساء، يتخللها زخات غزيرة أحيانًا خاصة في أجزاء من الوسط والجنوب والساحل الجنوبي، وتهب رياح نشطة.

الثلاثاء: يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتسقط على فترات زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، وخلال النصف الثاني من اليوم تنتهي فرص الأمطار وتزداد برودة الأجواء.

الأربعاء: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد جدًا صباحًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وباردًا نهارًا وفي ساعات المساء والليل، مع تدني في درجات الحرارة إلى أقل من 5 مئوية في المناطق الجبلية.