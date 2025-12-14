حالة الطقس: أجواء شتوية متقلبة مستمرة حتى الخميس

خلال النهار، يكون الجو باردا نسبيا ومشمسا في أغلب المناطق، فيما تصبح الليالي شديدة البرودة، ليس فقط في الجبال، بل أيضا في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأحد، طقس صافٍ بشكل عام وبارد، لا سيما في المناطق الجبلية، مع ثبات نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة.

ويسود طقس بارد بشكل عام، مع تساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، مع تركيز واضح للزخات المطرية على المناطق الساحلية الوسطى والجنوبية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، فيسود طقس بارد بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية، مع غيوم متفرقة وفرصة لهطول زخات مطرية محدودة، دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

خلال ساعات الليل، يصبح الجو شديد البرودة. كما يُتوقع أن تتخلل السماء سحب جزئية، مع استمرار الطقس البارد، وهطول الأمطار في بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على الطقس أو درجات الحرارة، حيث يسود جو مستقر وبارد نسبيا، مع سماء مشمسة في معظم المناطق خلال النهار، مصحوبة بنشاط لافت للرياح الشرقية في بعض الفترات.

أما خلال الليل، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، بينما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة مستقرة تقريبًا، حيث يسود طقس بارد نسبيا ومشمس في معظم المناطق خلال النهار. ويزداد الإحساس بالبرودة نتيجة نشاط الرياح الشرقية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع وجود كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية، ولطيف ومعتدل في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، ويستمر باردا في باقي المناطق.