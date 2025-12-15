حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يسود طقس بارد بشكل عام، مع تساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، مع تركيز واضح للزخات المطرية على المناطق الساحلية الوسطى والجنوبية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الإثنين، بمنخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، فيسود طقس بارد بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانا.

خلال ساعات الليل، يصبح الجو شديد البرودة. كما يُتوقع أن تتخلل السماء سحب جزئية، مع استمرار الطقس البارد، وهطول الأمطار في بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

أما خلال الليل، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، بينما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة مستقرة تقريبا، حيث يسود طقس بارد نسبيا ومشمس في معظم المناطق خلال النهار. ويزداد الإحساس بالبرودة نتيجة نشاط الرياح الشرقية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع وجود كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية، ولطيف ومعتدل في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، ويستمر باردا في باقي المناطق.