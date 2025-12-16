حالة الطقس: أجواء ماطرة وعاصفة وتحذيرات من تشكل الفيضانات

حذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وفي درجات الحرارة.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانا.

خلال ساعات الليل، يصبح الجو شديد البرودة. كما يُتوقع أن تتخلل السماء سحب جزئية، مع استمرار الطقس البارد، وهطول الأمطار في بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

أما خلال الليل، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، بينما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع وجود كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية، ولطيف ومعتدل في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، ويستمر باردا في باقي المناطق.