حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

أما خلال الليل، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، بينما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وفي درجات الحرارة.

أما في يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع وجود كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية، ولطيف ومعتدل في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، ويستمر باردا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.