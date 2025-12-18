حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما ليلا، فيصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية، كما يسود طقس بارد في المناطق السهلية والساحلية، مع تدن كبير في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع وجود كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية، ولطيف ومعتدل في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية، ويستمر باردا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويسود طقس مستقر وبارد نسبيا نهارا، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا إلى شديد البرودة في جميع المناطق الجبلية، فيما تسود أجواء باردة في المناطق السهلية والساحلية، مع انخفاض كبير وواضح في درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.