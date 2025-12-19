حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم واستقرار حتى الأحد مع أجواء باردة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم، الجمعة، مع استقرار في الأجواء حتى يوم الأحد، على أن تكون الأجواء باردة ليلاً في المناطق الجبلية.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع أجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية، ودافئة نسبياً في السهول، ولطيفة ومعتدلة في الأغوار، فيما تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية.

أما يوم السبت، فلن يطرأ تغيير يُذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء المستقرة والغائمة جزئياً نهاراً، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في الجبال.

وفي يوم الأحد، تبقى الأجواء على حالها دون تغير ملحوظ، مع طقس بارد نسبيًا نهارًا وغائم جزئياً، وبارد إلى شديد البرودة ليلاً في معظم المناطق.