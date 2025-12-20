حالة الطقس: استقرار نسبي نهارًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

اليوم السبت: لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر وبارد نسبيًا نهارًا، غائم جزئيًا إلى غائم. خلال ساعات الليل يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، بينما تبقى المناطق السهلية والساحلية باردة.

يتوقع المرصد الجوي أن تبقى الأجواء خلال الأيام الثلاثة القادمة مستقرة وباردة نسبيًا، مع عدم حدوث تغيّر يُذكر على درجات الحرارة.

غدا الأحد: تستمر الأجواء على حالها دون تغيّر في درجات الحرارة. يكون الطقس نهارًا مستقراً وباردًا نسبيًا وغائمًا جزئياً إلى غائم. ليلاً تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ ويستمر الجو بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات الجبلية والسهلية والساحلية.

الإثنين: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة نهارًا، مع طقس مستقر وبارد نسبيًا ومشمس. خلال ساعات الليل يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويصبح الجو شديد البرودة في المناطق الجبلية، وبارداً في المناطق السهلية والساحلية.