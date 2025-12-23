حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

تسود أجواء باردة نسبيا في الجبال، مقابل طقس دافئ معتدل ومشمس عموما في المناطق السهلية والساحلية. خلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الجبال، مقابل طقس دافئ معتدل ومشمس عموما في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يسود طقس صاف ومستقر، وبارد نسبيا مع أجواء مشمسة نهارا، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا جدا في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الطقس صافيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، معتدلة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو معتدلا إلى دافئ جداً في الأغوار.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير وإضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الطقس غائما جزئيا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة وباردة نسبيا خلال ساعات الصباح، تتحول إلى معتدلة ودافئة نسبيا نهارا.

ومع حلول المساء والليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.