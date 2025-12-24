حالة الطقس: أجواء صافية ومستقرة

مع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا جدا في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس صاف ومستقر، وبارد نسبيا مع أجواء مشمسة نهارا، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا جدا في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، معتدلة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو معتدلا إلى دافئ جداً في الأغوار.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير وإضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الطقس غائما جزئيا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة وباردة نسبيا خلال ساعات الصباح، تتحول إلى معتدلة ودافئة نسبيا نهارا.

ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

ومع حلول المساء والليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.