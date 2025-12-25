حالة الطقس: أجواء متقلبة وأمطار متفرقة حتى الأحد

تسود أجواء مشمسة نهارا، معتدلة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو معتدلا إلى دافئ جداً في الأغوار. مع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير وإضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتسود أجواء مشمسة نهارا، معتدلة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو معتدلا إلى دافئ جداً في الأغوار.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير وإضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولن يطرأ تغير يذكر على الأجواء أو على درجات الحرارة.

ويسود طقس مستقر وبارد نسبيا خلال ساعات الصباح، فيما يكون الجو معتدلا ودافئا نسبيا نهارا.

ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة، حيث تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتزداد البرودة بشكل أكبر خلال منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار في بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يسود طقس غائم جزئيا، مع أجواء باردة في المناطق الجبلية خلال ساعات النهار، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية. وتتساقط أمطار متفرقة على فترات في بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة جدا في المناطق الجبلية، وباردة في المناطق السهلية والساحلية.