طقس بارد وأمطار متفرقة من الجمعة حتى الإثنين

من المتوقع أن يسود طقس بارد وتهطل أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد من يوم الجمعة ولغاية الإثنين المقبل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء باردة ومستقرة اليوم الجمعة، مع احتمالية لهطول أمطار خفيفة في ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل ملحوظ.

وتتأثر البلاد يوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتخللها زخات متفرقة من الأمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسط أجواء باردة خصوصاً ليلاً وفي ساعات الفجر.

وفي يوم الأحد، يُتوقع طقس غائم جزئياً، مع استمرار الأجواء الباردة خاصة في المناطق الجبلية، وتساقط أمطار متفرقة على فترات.

أما في يوم الإثنين، فتبقى البلاد تتأثر بإمتداد منخفض جوي وتسود اجواء غير مستقرة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتهطل أمطار غزيرة في مناطق واسعة من السواحل والمناطق الشمالية، وفي ساعات الليل يبقى الجو ماطراً على فترات ويسود جو بارد وتزداد البرودة في ساعات منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، مع أمطار في معظم المناطق على فترات.