حالة الطقس: أمطار ومنخفض جوي آخر الاثنين

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، اليوم السبت، يتمركز سطحيًا شمال جزيرة قبرص ويتحرك تدريجيًا نحو غرب سورية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتزداد قوة الرياح تدريجيًا، وتتحول الأجواء إلى غائمة، وينتظم هطول زخات من الأمطار في معظم مناطق الشمال بالبلاد صباحًا وتنتشر اعتبارًا من ساعات الظهيرة لبقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى عاصفة ماطرة، يتخلل الهطول زخات غزيرة وعواصف رعدية أحيانًا، وتهب رياح قوية.

الأحد: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق الأراضي السورية، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في مختلف المناطق خلال ساعات الصباح، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا، وتهب رياح غربية قوية، وخلال ساعات بعد الظهيرة والمساء تتراجع شدة الهطولات وتصبح خفيفة متفرقة مع استمرار نشاط الرياح.

الاثنين: تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد نتيجة استمرار تدفق الهواء البارد صوب المنطقة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا مع هطول زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق، وتدريجيًا خلال ساعات الظهيرة تشتد الهطولات وتشمل معظم المناطق، يتخللها زخات غزيرة وعواصف رعدية وبهبات شديدة من الرياح، وخلال ساعات الليل تضعف الهطول وتتوقف تدريجيًا في العديد من المناطق.

الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بتيارات غربية رطبة مندفعة خلف المنخفض الجوي، ويكون الطقس باردًا وغائمًا، وتهطل أمطار خفيفة في معظم المناطق، وتنشط الرياح على فترات.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا بشكل عام خلال ساعات النهار، وباردًا بشكل لافت أثناء ساعات المساء والليل.

تحذيرات:

1- تشكل السيول والفيضانات في الساحل بما في ذلك قطاع غزة، السهول، الأودية الشرقية والجنوبية، أريحا والأغوار ومنطقة البحر الميت.

2- شدة سرعة الرياح والهبات المصاحبة لها (ما بين 50-70 كم\ ساعة).

3- خطر الانزلاق على الطرقات، تدني مستويات الرؤية الأفقية.