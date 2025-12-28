حالة الطقس: أمطار وبرودة شديدة حتى الثلاثاء

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

تهطل الأمطار على معظم المناطق، وقد تكون غزيرة أحيانا (Getty Images)

يتواصل تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الطقس اليوم الأحد غائما، ماطرا وعاصفا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وتهطل الأمطار على معظم المناطق، وقد تكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات.

وخلال ساعات الليل، يشتد الإحساس بالبرودة خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، بينما تسود أجواء باردة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى نحو 50 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، حيث يكون الطقس يوم الإثنين غائما، ماطرا وعاصفا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وتهطل الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات.

وخلال ساعات الليل، يستمر هطول الأمطار على فترات، مع أجواء باردة تزداد حدتها خلال ساعات منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، وترافقها أمطار متفرقة في معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى نحو 70 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

يكون الطقس يوم الثلاثاء غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل والفجر، يسود جو أكثر برودة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

كما تنبه إلى احتمالية الانزلاق على الطرقات نتيجة تساقط الأمطار، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.