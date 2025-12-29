حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

تهطل الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، حيث يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما، ماطرا وعاصفا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وخلال ساعات الليل، يستمر هطول الأمطار على فترات، مع أجواء باردة تزداد حدتها خلال ساعات منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، وترافقها أمطار متفرقة في معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى نحو 70 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق، وخلال ساعات الليل والفجر، يسود جو أكثر برودة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تنبه إلى احتمالية الانزلاق على الطرقات نتيجة تساقط الأمطار، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.