حالة الطقس: غائم جزئي إلى ماطر

تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق، وخلال ساعات الليل والفجر، يسود جو أكثر برودة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق، وخلال ساعات الليل والفجر، يسود جو أكثر برودة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس متقلب وبارد نهارا، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما يصبح الطقس شديد البرودة ليلا مع انخفاض إضافي وملحوظ على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة في المناطق السهلية والساحلية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تنبه إلى احتمالية الانزلاق على الطرقات نتيجة تساقط الأمطار، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.