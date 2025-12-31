حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد.

يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا، تبقى الأجواء ماطرة على فترات وباردة بشكل كبير.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، غائما وماطرا وباردا إلى شديد البرودة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما يصبح الطقس شديد البرودة ليلا مع انخفاض إضافي وملحوظ على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة في المناطق السهلية والساحلية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تنبه إلى احتمالية الانزلاق على الطرقات نتيجة تساقط الأمطار، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.