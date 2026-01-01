حالة الطقس: ماطر وبارد حتى السبت

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا، تبقى الأجواء ماطرة على فترات وباردة بشكل كبير.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، غائما وماطرا وباردا إلى شديد البرودة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما يصبح الطقس شديد البرودة ليلا مع انخفاض إضافي وملحوظ على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة في المناطق السهلية والساحلية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من شدة سرعة الرياح وما قد يرافقها من هبات قوية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تنبه إلى احتمالية الانزلاق على الطرقات نتيجة تساقط الأمطار، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

يوم السبت، يسود طقس صاف وبارد إلى شديد البرودة، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو مستقرا تماما ومشمسا خلال ساعات النهار، لكنه يميل إلى البرودة.

ومع ساعات المساء والليل، تنشط الرياح الشرقية بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في الليل وفجر اليوم التالي، ليصبح الطقس شديد البرودة.

وفي يوم الأحد، يسود خلال النهار جو مستقر تماما ومشمس، مع طقس بارد نسبيا ودون تغير يُذكر على درجات الحرارة.

ومع ساعات المساء والليل، تنشط الرياح الشرقية بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الإثنين، يبقى الطقس مستقرا تماما ومشمسا خلال ساعات النهار، مع أجواء باردة نسبيا ودون تغير يُذكر على درجات الحرارة.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية الفاقدة للرطوبة، فيما تستمر الرياح الشرقية بالنشاط بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات المساء والليل والفجر الباكر.