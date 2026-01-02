طقس بارد وماطر الجمعة واستقرار تدريجي بدءًا من السبت

من المتوقع أن يسود طقس بارد وماطر اليوم الجمعة، واستقرار تدريجي بدءًا من السبت، مع استمرار الأجواء الباردة ونشاط للرياح الشرقية ليلاً.

تتأثر البلاد اليوم الجمعة بمنخفض جوي جديد، ويكون الطقس غائمًا وماطرًا وباردًا إلى شديد البرودة.

وتهطل الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد. ومع ساعات المساء والليل، تضعف فرص هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً، وتصبح الأجواء شديدة البرودة، خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، والبحر يكون مائجًا.

ويوم السبت، يسود طقس صافٍ وبارد إلى شديد البرودة، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتكون الأجواء مستقرة ومشمسة خلال النهار، لكنها تميل إلى البرودة. وفي ساعات المساء والليل، تنشط الرياح الشرقية بشكل ملحوظ، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

ويوم لأحد، يكون الجو مستقرًا ومشمسًا خلال النهار، وباردًا نسبيًا دون تغيّر يُذكر على درجات الحرارة. وتواصل الرياح الشرقية نشاطها ليلًا، ما يعمّق الإحساس بالبرودة.

أما في يوم الإثنين، فتبقى الأجواء مستقرة ومشمسة نهارًا، مع طقس بارد نسبيًا، فيما تظهر كميات من السحب العالية غير الممطرة. وتستمر الرياح الشرقية بالنشاط ليلاً، ما يزيد الإحساس بالبرد في ساعات الليل والفجر.