حالة الطقس: أجواء باردة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تتوقّع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يبقى الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أمّا يوم الإثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.