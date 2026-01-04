حالة الطقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء باردة هذا الأسبوع

تسود البلاد، اليوم الأحد، أجواء مستقرة وباردة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ومع ساعات المساء والليل، تنشط الرياح الشرقية بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في ساعات الليل والفجر الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو مستقر تماما ومشمس، مع طقس بارد نسبيا.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية فاقدة الرطوبة، وتبقى الرياح الشرقية تنشط بشكل واضح مما يزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

ومع ساعات المساء والليل، تنشط الرياح الشرقية بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في ساعات الليل والفجر الباكر. والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس مستقرا تماما ومشمسا خلال ساعات النهار، مع أجواء باردة نسبيا.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية الفاقدة للرطوبة، فيما تستمر الرياح الشرقية بالنشاط بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات المساء والليل والفجر الباكر. والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

ويكون الجو معتدلا وفوق المعدل الاعتيادي ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، في حين يسود طقس دافئ إلى حار نسبيا في المناطق الغورية. ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الجو باردا نسبيا في مختلف المناطق. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو خريفيا معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود طقس لطيف يميل إلى الدفء في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق.