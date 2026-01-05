حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة نسبيا

تغطي السماء كميات من السحب العالية الفاقدة للرطوبة، فيما تستمر الرياح الشرقية بالنشاط بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس مستقرا تماما ومشمسا خلال ساعات النهار، مع أجواء باردة نسبيا.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية الفاقدة للرطوبة، فيما تستمر الرياح الشرقية بالنشاط بشكل واضح، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

يكون الجو معتدلا وفوق المعدل الاعتيادي ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، في

حين يسود طقس دافئ إلى حار نسبيا في المناطق الغورية. ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الجو باردا نسبيا في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو خريفيا معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود طقس لطيف يميل إلى الدفء في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، حيث تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بأكثر من خمس درجات مئوية. ومع ساعات الليل، يميل الجو إلى البرودة النسبية.

ويوم الجمعة، تبقى الأجواء معتدلة نسبياً خلال ساعات النهار، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو خمس درجات مئوية.

ومع ساعات الليل، يصبح الجو باردا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار على مناطق واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الشمالية الشمالية.