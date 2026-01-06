حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

يكون الجو معتدلا وفوق المعدل الاعتيادي ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، في حين يسود طقس دافئ إلى حار نسبيا في المناطق الغورية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

يكون الجو معتدلا وفوق المعدل الاعتيادي ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، في حين يسود طقس دافئ إلى حار نسبيا في المناطق الغورية. ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الجو باردا نسبيا في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو خريفيا معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود طقس لطيف يميل إلى الدفء في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، ويكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ومع ساعات الليل، يميل الجو إلى البرودة النسبية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، تبقى الأجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو خمس درجات مئوية.

ومع ساعات الليل، يصبح الجو باردا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار على مناطق واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الشمالية الشمالية.