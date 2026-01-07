حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الخميس

يكون الجو معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود طقس لطيف يميل إلى الدفء في المناطق الغورية.

ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، ويكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ومع ساعات الليل، يميل الجو إلى البرودة النسبية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد مصحوب بجبهة هوائية باردة، يجلب معه أجواء أبرد من المعتاد وفرصا لهطول الأمطار.

وخلال ساعات المساء والليل يزداد الشعور بالبرودة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من فلسطين، تتركز خاصة في الأجزاء الشمالية والمناطق الساحلية.

وفي يوم السبت، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار خلال ساعات الفجر والصباح، فيما تسود خلال ساعات النهار أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا إلى باردة.

ومع حلول الليل يزداد الانخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة.

ويوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يكون الجو باردا ليلا وفي ساعات الفجر.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة في المناطق السهلية والساحلية، مقابل أجواء باردة في المناطق الجبلية.