حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق المنخفض الجوي

وحذرت الأرصاد الجوية، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يومي الجمعة والسبت، من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة هطول الأمطار.

يتوقع الراصد الجوي يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، ويكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ومع ساعات الليل، يميل الجو إلى البرودة النسبية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وعاصفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تزداد غزارتها اعتبارا من ساعات الظهيرة، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

وفي يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الطقس غائما وباردا إلى شديد البرودة نهارا، ومع حلول الليل يزداد الانخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البَرَد، مع ضعف فرص الهطول خلال ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

كما نبهت إلى شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع موج البحر بالتزامن مع تعمّق المنخفض الجوي من ساعات ظهيرة الجمعة وحتى صباح السبت، حيث قد يصل ارتفاع الموج أحيانا إلى نحو 8 أمتار.

ويوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يكون الجو باردا ليلا وفي ساعات الفجر.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة في المناطق السهلية والساحلية، مقابل أجواء باردة في المناطق الجبلية.