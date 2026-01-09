منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد الجمعة والسبت

تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، يجلب أجواء عاصفة وأمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مع تحذيرات من سيول ورياح شديدة وارتفاع أمواج البحر.

تتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يُتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة وعاصفة.

ومن المتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تزداد غزارتها بدءًا من ساعات الظهيرة، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة، مع هبات قوية قد تصل إلى 70 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجًا.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي يوم السبت، بحيث يكون الطقس غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة نهارًا، ويشتد البرد ليلًا مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة.

وتتواصل زخات الأمطار فوق معظم المناطق، أحيانًا مصحوبة بالرعد والبَرَد، مع ضعف في فرص الهطول خلال ساعات المساء والليل. وتبقى الرياح نشطة ومصحوبة بهبات قوية تصل إلى 60 كم/ساعة، والبحر يبقى مائجًا.

وحذّرت الأرصاد الجوية من مخاطر السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار، إضافة إلى شدة سرعة الرياح، وخطر الانزلاق على الطرق، وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما قد يصل ارتفاع الموج إلى نحو 8 أمتار.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع طقس غائم جزئيًا ومستقر خلال النهار، وبارد ليلًا، لا سيما في المناطق الجبلية.