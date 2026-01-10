حالة الطقس: زخات متفرقة وأجواء باردة غائمة

ترقب لمنخفض آخر اعتبارًا من ساعات مساء بعد غد الإثنين حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة تتمركز شمال جزيرة قبرص حتى الأربعاء

يبقى الطقس باردًا وغائمًا، اليوم السبت، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر خلال ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة-المساء تسقط زخات غير منتظمة من المطر في مناطق متفرقة في شمال البلاد، قد تطال على فترات مناطق أخرى، وتتراجع سرعة الرياح مع بقائها نشطة، وتضعف الهطولات بشكل كبير ما عدا أجزاء من شمال البلاد، وتصبح الرياح خفيفة إلى معتدلة، ويسود طقس بارد جدًا أغلب المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، والطقس يكون باردًا وغائمًا جزئيًا، وتنشط الرياح بعد الظهر، واعتبارًا من ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يتمركز شمال جزيرة قبرص، وينتظم هطول الأمطار في شمال البلاد، وسط توقعات بأن تنتشر، حول منتصف الليل وفجر الثلاثاء، إلى الوسط والجنوب، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وتهب رياح قوية.

الثلاثاء: يتعمق تأثير المنخفض الجوي الذي يتمركز صباحًا شرق قبرص ونهارًا غرب الأراضي السورية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا جدًا وماطرًا في مختلف المناطق وعاصفًا، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد أحيانًا، وتهب رياح قوية، وخلال ساعات الليل تتراجع حدة الهطولات وتُصبح متفرقة.

الأربعاء: يكون الطقس باردًا جدًا، وتندفع تيارات هوائية رطبة خلف المنخفض الجوي الذي يبتعد نحو الشرق، وتتطور سحب منخفضة على السواحل وتؤثر على مناطق متفرقة من البلاد، وتهطل أمطار غالبًا خفيفة على فترات، وتنشط الرياح.

تحذيرات للمنخفض الجوي المتوقع حول منتصف الأسبوع المقبل:

- شدة سرعة الرياح. (قد تلامس حاجز 80 كم\ساعة).

- خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية الشرقية والجنوبية والأغوار، وارتفاع منسوب المياه وتشكل الفيضانات في الساحل بما في ذلك القطاع.

- تدني مستويات الرؤية الأفقية بفعل الغيوم الملامسة لسطح الأرض وشدة الهطولات أحيانًا.

- خطر الانزلاق على الطرقات.