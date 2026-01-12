حالة الطقس: منخفض جوي يؤثر على البلاد يومي الإثنين والثلاثاء

خلال ساعات النهار تنشط حركة الرياح، وتبدأ البلاد بالتأثر بمنخفض جوي، ليسود جو مستقر ومائل للبرودة في مختلف المناطق، فيما يكون معتدلا في المناطق الغورية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صافيا إلى غائم جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض على درجات الحرارة.

ومع ساعات المساء والليل يزداد تأثير المنخفض الجوي، فتتحول الأجواء إلى باردة في المناطق الجبلية وباقي المناطق، وتترافق مع طقس أكثر برودة.

وخلال الليل تسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض الفترات.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة، فيما يكون البحر مائجا.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما وباردا إلى شديد البرودة، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض الفترات.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار غزيرة أحيانا على مناطق واسعة، خاصة في السواحل والمناطق الشمالية، وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض الفترات.

وخلال ساعات الليل يستمر الطقس ماطرا على فترات، ويسود جو بارد يزداد برودة خلال منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، مع استمرار تساقط الأمطار في معظم المناطق على فترات.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة، فيما يكون البحر مائجا.

وفي يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا وماطرا أحيانا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء شتوية باردة وغائمة جزئياً نهاراً في المناطق الجبلية والسهلية.

وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، فيما تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق، بما فيها الجبلية والسهلية والساحلية، مع استمرار الإحساس بالأجواء الشتوية الباردة.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية العالية، فيما يسود جو بارد نسبيا في المناطق السهلية خلال ساعات النهار. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة من الأمطار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق الجبلية، كما يكون باردا أيضا في المناطق السهلية والساحلية ولكن بدرجة أقل، مع استمرار الأجواء الشتوية.